Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индексы деловой активности в секторах услуг и производства Китая PMI за февраль;

- индекс деловой активности в производственном секторе Китая Caixin за февраль;

- окончательные индексы деловой активности в производственных секторах стран Европы и США за февраль от PMI;

- предварительный индекс потребительских цен еврозоны за февраль;

- уровень безработицы еврозоны за январь;

- индекс производственной активности США за февраль от ISM;

- окончательные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за февраль;

- выступления представителей ФРС;

- правительство РФ вводит гибкие экспортные пошлины на экспорт угля;

- правительство РФ вводит запрет на экспорт бензина с 1 марта до 31 августа и увеличивает минимальный объем продажи дизеля на бирже до 16%;

- финансовые результаты "Юнипро" и "Россети Ленэнерго" за 4К23 по РСБУ;

- финансовые результаты "Распадской" за 2П23 по МСФО;

- совет директоров "РусАгро".

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