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01 марта 2024 года 10:07
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - индексы деловой активности в секторах услуг и производства Китая PMI за февраль; - индекс деловой активности в производственном секторе Китая Caixin за февраль; - окончательные индексы деловой активности в производственных секторах стран Европы и США за февраль от PMI; - предварительный индекс потребительских цен еврозоны за февраль; - уровень безработицы еврозоны за январь; - индекс производственной активности США за февраль от ISM; - окончательные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за февраль; - выступления представителей ФРС; - правительство РФ вводит гибкие экспортные пошлины на экспорт угля; - правительство РФ вводит запрет на экспорт бензина с 1 марта до 31 августа и увеличивает минимальный объем продажи дизеля на бирже до 16%; - финансовые результаты "Юнипро" и "Россети Ленэнерго" за 4К23 по РСБУ; - финансовые результаты "Распадской" за 2П23 по МСФО; - совет директоров "РусАгро". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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01 марта 2024 года 14:40
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.01 марта 2024 года 13:01
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