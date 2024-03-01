Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 90,8-92 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 90,8-92 руб./$1 в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Фактор традиционного сокращения предложения со стороны экспортеров в самом начале месяца, пусть и, вероятно, в марте более плавного, на мой взгляд, будет способствовать сдержанному повышению доллара по итогам пятничных торгов", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.