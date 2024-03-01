Вероятно снижение цены среднесрочных и длинных ОФЗ в ближайшее время - ПСБ

Котировки среднесрочных и длинных рублевых гособлигаций остаются под давлением в отсутствие факторов для снижения ключевой ставки ЦБ РФ, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Котировки ОФЗ в четверг изменились разнонаправленно. Доходность коротких бумаг снизилась на 2-4 б.п. (14,27% по годовым бумагам и 12,45% по 3-летним), вероятно, благодаря спросу после погашения в среду выпуска ОФЗ 26223 на 339 млрд руб. Доходности среднесрочных и длинных ОФЗ прибавили 1-5 б.п. (12,4% по 5-летним бумагам, 12,38% по 10-летним), - отмечает эксперт в материале. - Возобновление давления на рубль после завершения налогового периода также будет негативно сказываться на котировках госбумаг - в ближайшее время ожидаем сохранение постепенного сползания цены среднесрочных и длинных ОФЗ вниз".

"В отсутствие триггеров для снижения ставки по-прежнему рекомендуем избегать длинных облигаций. Основой долгового портфеля должны оставаться корпоративные флоатеры (50-70% портфеля); оставшуюся часть рекомендуем инвестировать в корпоративные выпуски с фиксированной ставкой срочностью до 3 лет и кредитным рейтингом не ниже категории "А", - указывает Грицкевич.

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