Индекс Мосбиржи обладает шансами на подъем к двухлетним максимумам в марте - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи обладает шансами на подъем к двухлетним максимумам в марте, к концу года он может достичь 3650 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс по итогам февраля прибавил свыше 1%, основной вклад в результат внес последний день месяца (+0,9%). Буквально неделю назад бушевали страсти вокруг санкций, индекс падал от пика почти на 5%, но к концу месяца провал выкуплен. И это позитивный сигнал на март. Технические сопротивления остались позади, вариант движения на максимумы 2024 года по-прежнему актуален, в начале весны верхняя граница широкого полугодового боковика 3000-3300 пунктов может пасть. Несмотря на оптимистичные оценки, рынок все же изменчив: не стоит забывать про защиту капитала, а фондовым "быкам" нельзя сдавать важную область поддержки 3200-3150 пунктов", - пишет аналитик в обзоре.

Зельцер отмечает, что в условиях внешних ограничений повышается значимость фондового рынка как механизма финансирования инвестиций. "Президент РФ Владимир Путин обозначил ориентир капитализации рынка к 2030 году. По его оценкам, речь идет об удвоении стоимости. Через шесть лет показатель "капитализация/ВВП" должен достичь 66%. По "методу Баффета" российский рынок акций все еще недооценен. По нашим оценкам, к концу года индекс Мосбиржи может достичь 3650 пунктов", - указывает он.

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