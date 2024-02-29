SberCIB сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций Полюса

Аналитики SberCIB Investment Research сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Полюса" на фоне финансовых результатов компании за второе полугодие 2023 года по МСФО, говорится в комментарии.

"Полюс" представил финансовые результаты за 2П23 по МСФО, которые оказались выше наших и рыночных ожиданий, - пишут аналитики Мария Мартынова и Андрей Карагодин. - Однако уже с этого года мы, вероятно, увидим ухудшение показателей (сокращение добычи и рост удельных затрат) в связи с уменьшением содержания золота на ключевом Олимпиадинском месторождении. Кроме того, повышение капитальных затрат в связи с разработкой Сухого Лога приведет к снижению свободного денежного потока (СДП), доходность которого, по нашим оценкам, не превысит 5% в ближайшие годы. Мы сохраняем нейтральный взгляд на Полюс и оценку "держать" его акции. Среди золотодобытчиков мы отдаем предпочтение ЮГК.

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