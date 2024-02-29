ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Полюса на уровне 14995 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают прогнозную цену акций "Полюса" на уровне 14995 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии.

"Полюс" отчитался за 2023 год. Итоговые годовые финансовые результаты компании приятно удивили:

выручка выросла на 28%, до $5,4 млрд, прибыль - на 12%, до $1,7 млрд. Ожидания по бумагам "Полюса" у нас положительные. Даже в случае рекомендации не выплачивать дивиденды (что приведёт к их кратковременному снижению) мы видим потенциал роста бумаг золотодобытчика в течение 2024 года. Основной фактор - дорожающее золото в условиях приближения начала фазы снижения ставки ФРС США", - пишет аналитик Алексей Головинов.

Что касается дивидендов, то тут, по мнению эксперта банка, ситуация неопределённая: есть вероятность, что совет директоров "Полюса" рекомендует не выплачивать дивиденды на фоне заметного увеличения долговой нагрузки и прогнозируемого роста капитальных затрат.

"В то же время мы ждём дальнейшего роста цен на золото, - отмечает Головинов. - В таком случае выручка "Полюса" по итогам 2024 года может превысить $6 млрд. Безусловно, увеличение производственных расходов приведёт к сокращению маржинальности, но этот эффект сгладит ожидаемое нами ослабление рубля. Таким образом, надеемся, что компания сможет выплатить дивиденды в текущем году. Выплаты могут составить 750 руб. на акцию, что даёт ~7% доходности. Это станет рекордным показателем для компании. Но необходимо дождаться решения совета директоров, так как риски значительные".

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