Инвестбанк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций Интер РАО

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций "Интер РАО", сообщается в комментарии аналитика Матвея Тайца.

"Эмитент объявил результаты за 4К23 по МСФО. Выручка увеличилась благодаря росту объемов генерации и тарифов. Уменьшение EBITDA сегмента генерации на 0,5% г/г более чем компенсировано ростом EBITDA сбытового сегмента на 16,3% г/г (до 14 млрд руб.) и увеличением показателя на 20,2% г/г в сегменте инжиниринга и энергетического машиностроения (до 15 млрд руб.). На размер чистой прибыли также положительно повлияло сокращение начисленных резервов под обесценение, - отмечает эксперт. - Раскрытые результаты предполагают выплату дивидендов в размере 0,32 руб. на акцию с дивдоходностью в 8% по итогам 2023 года. Компания планирует увеличить инвестиции в новые проекты в среднесрочной перспективе с доходностью инвестиций примерно на 5,5 п.п. выше доходности десятилетних ОФЗ. Мы подтверждаем позитивное отношение к ценным бумагам "Интер РАО".

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