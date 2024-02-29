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29 февраля 2024 года 17:03
Инвестбанк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций Интер РАО
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций "Интер РАО", сообщается в комментарии аналитика Матвея Тайца. "Эмитент объявил результаты за 4К23 по МСФО. Выручка увеличилась благодаря росту объемов генерации и тарифов. Уменьшение EBITDA сегмента генерации на 0,5% г/г более чем компенсировано ростом EBITDA сбытового сегмента на 16,3% г/г (до 14 млрд руб.) и увеличением показателя на 20,2% г/г в сегменте инжиниринга и энергетического машиностроения (до 15 млрд руб.). На размер чистой прибыли также положительно повлияло сокращение начисленных резервов под обесценение, - отмечает эксперт. - Раскрытые результаты предполагают выплату дивидендов в размере 0,32 руб. на акцию с дивдоходностью в 8% по итогам 2023 года. Компания планирует увеличить инвестиции в новые проекты в среднесрочной перспективе с доходностью инвестиций примерно на 5,5 п.п. выше доходности десятилетних ОФЗ. Мы подтверждаем позитивное отношение к ценным бумагам "Интер РАО". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ИНТЕР/РАО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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