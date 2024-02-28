"Солид Брокер" повысил целевую цену акций Сбербанка до 350 руб

"Солид Брокер" повысил целевую цену обоих типов акций Сбербанка с 347 до 350 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков.

"Сбербанк опубликовал сокращенную годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО за 2023 год и по состоянию на 31 декабря 2023 года. Отчет Сбера ожидаемо сильный. В 2023 году единственное, что было далеко от нашего прогноза - это рост прочих операционных расходов. Но как пояснил на конференц-звонке Герман Греф, это по большей части разовое доначисление обесценения активов. Также порадовала динамика стоимости риска, в конце года удалось улучшить показатель", - пишут аналитики.

Также была подтверждена приверженность менеджмента к рекомендации по распределению 50% чистой прибыли на дивиденды, подчеркивается в комментарии. За 2023 год выходит 33,4 рубля на акцию, что соответствует 11,4% дивидендной доходности. На 2024 год эксперты "Солид Брокер" прогнозируют рост чистой прибыли и дивидендов.

"Ключевой риск нам видится в динамике кредитного портфеля физлиц - завершение программы льготной ипотеки и более позднее снижение ставки будут негативно влиять на кредитный портфель, что может занизить чистую прибыль. Тем не менее, в базовом сценарии мы ожидаем увидеть рост портфеля физлиц на 8%, а портфеля юрлиц на 13%. Дивиденды за 2024 год могут превысить 40 рублей", - пишут стратеги инвесткомпании.

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