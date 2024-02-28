SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций ЮГК

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "Южуралзолото" (ЮГК) с прогнозной стоимостью 1 рубль за штуку, что предполагает потенциал роста более 30% от текущего уровня, сообщается в материале старшего аналитика Марии Мартыновой и аналитика Андрея Карагодина.

"Компания представила производственные результаты за 2023 год, которые совпали с нашими ожиданиями. Мы сохраняем долгосрочный позитивный взгляд на эмитента с целевой ценой 1 руб./акция и оценкой "покупать" (потенциал роста равен более 30%). Тем не менее не исключаем некоторое замедление динамики в ближайшее время после бурного роста котировок в последние два месяца (плюс 40% с середины декабря 2023 года), - пишут эксперты в обзоре. - По итогам 2024 года мы ожидаем рост производства золота примерно на 30% (до 545 тыс. унций) за счет выхода на проектную мощность недавно запущенных трех ключевых проектов (ГОК Высокое, ГОК Курасан и ЗИФ Коммунар). Наращивание производства и снижение капзатрат приведут к росту СДП. В 2025 году его доходность может составить 14% (по сравнению с 3% у "Полюса"). Увеличение СДП и снижение долговой нагрузки откроют потенциал для выплаты дивидендов".

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