Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5050-5105п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию среды в диапазоне 5050-5105пунктов со средней внутридневной волатильностью, считает аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт.

Эксперт также отмечает, что в среду будет опубликована уточненная оценка динамики ВВП США за четвертый квартал. По предварительным данным, показатель увеличился на 3,3% кв/кв после 4,9% в июле-сентябре. Пересмотр компонента потребления вниз может ослабить уверенность инвесторов в устойчивости американской экономики и реализации сценария "мягкой посадки" при достижении таргета по инфляции 2%, обращает внимание Шмидт в обзоре.

"Индекс S&P 500 торгуется около верхней границы восходящего канала, от которой вероятен переход к консолидации или к коррекции. При покупках по-прежнему следует проявлять разумную осторожность ввиду наличия тройной дивергенции по индикатору RSI. Ближайшая поддержка для индекса "широкого рынка" находится около 5040 пунктов, а потенциальная точка разворота настроений - вблизи 4950 пунктов (недавний минимум в области 20-дневной скользящей средней)", - указывает эксперт инвесткомпании.

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