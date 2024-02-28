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28 февраля 2024 года 16:43
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Baidu и Galaxy Entertainment
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Baidu Inc. и Galaxy Entertainment, сообщается в обзоре. "Как следует из опубликованного отчета Baidu за 4К23, выручка выросла на 6% г/г, составив CNY34,9 млрд, скорректированная прибыль на АДА ($3,08) превысила ожидания ($2,48). В среду в Гонконге бумаги эмитента подешевели на 1,8%, на расширенных торгах в США - на 1,2%, но это снижение мы связываем с общим движением рынка. Справедливая стоимость одной акции составляет, по нашей оценке, HKD162, а американской депозитарной акции - $166. По обеим бумагам наш рейтинг - "покупать", - указывают старший аналитик Сергей Вахрамеев и аналитик Георгий Горбунов. "Galaxy Entertainment представила в среду финансовые результаты за 4К23 и за весь 2023 год. Годовая выручка, составив HKD35,68 млрд, выросла более чем на 200%, примерно совпав с консенсус-прогнозом Bloomberg, при том что чистая прибыль в HKD6,8 млрд, оказалась на 13% ниже ожидавшихся HKD7,8 млрд. Хотя прибыль недотянула до прогноза, компания, как мы полагаем, может еще повысить рентабельность на фоне восстановления туризма в Макао. По акциям эмитента сохраняем рейтинг "покупать" с целевой ценой HKD64,6 за штуку", - отмечает аналитик Александр Гайда. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-BAIDU/GALAXY/ENTERTAINMENT-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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