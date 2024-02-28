"Мои Инвестиции" подтверждают позитивную оценку акций ЮГК на фоне опубликованных компанией операционных результатов за 2023 год, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"ЮГК впервые с момента IPO (22 ноября) опубликовал операционные результаты по итогам 2023 года: производство золота снизилось на 7% г/г до 412,5 тыс. унций (12,8 тонн), и было на 6% ниже наших ожиданий, - пишут аналитики Дмитрий Глушаков, Никанор Халин и Иван Сальковский. - Между тем добыча руды выросла на 31% г/г. Выручка в 2023 году также выросла на 19% г/г до 68 млрд руб. - на 5% ниже наших оценок. Компания прогнозирует рост производства на 20-30% г/г в 2024-м и ожидает продолжения роста и в следующие годы".

Эксперты телеграм-канала сохраняют позитивный взгляд на акции ЮГК ввиду привлекательной оценки и перспектив дальнейшего роста производства. "При текущих ценах на золото акции торгуются с мультипликатором 12М EV/EBITDA 4,7x и доходностью FCF около 9%, - указывают Глушаков, Халин и Сальковский. - Отметим, что в результате запуска проектов, EV/EBITDA''25 снизится до 2,9х, а дивидендная доходность за 2025 год может составить 11%".

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