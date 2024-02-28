Акции ЮГК по-прежнему привлекательны для покупок - инвестбанк "Синара"

Акции ЮГК по-прежнему привлекательны для покупок, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Дмитрий Смолин.

"ЮГК опубликовала производственные результаты за 2023 год, согласно которым производство золота, составившее 413 тыс. унций, снизилось на 7% г/г из-за уменьшения содержания металла в руде на одном из месторождений на Урале, - отмечает эксперт. - За 4К23 компания произвела 107 тыс. унций золота, на 12% превзойдя результат годичной давности, главным образом за счет запуска новых проектов. Благодаря ослаблению рубля относительно доллара выручка в 2023 году выросла на 19% г/г до рекордных 68 млрд руб. Показатели примерно совпали с нашими ожиданиями".

Аналитик инвестбанка прогнозирует, что по итогам 2024 года производство золота составит 548 тыс. унций и увеличится на 33% г/г благодаря новым проектам роста, введенным в эксплуатацию в прошлом году, и считает акции компании по-прежнему привлекательными.

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