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28 февраля 2024 года 13:44
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку среднесрочных перспектив цены акций АЛРОСА
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку среднесрочных перспектив цены акций "АЛРОСА", говорится в комментарии телеграм-канала. "АЛРОСА" раскрыла финансовые результаты за 2П23 - выручка компании восстановилась на 25% г/г, несмотря на добровольную приостановку продаж алмазов в сентябре-октябре 2023 года, - пишут аналитики Дмитрий Глушаков, Никанор Халин и Иван Сальковский. - EBITDA также выросла на 60% г/г (+15% против наших ожиданий). Между тем FCF (свободный денежный поток) "АЛРОСА" оказался негативным, снизившись до -19 млрд руб. во 2П23 (с положительного уровня 18,1 млрд руб. в 1П23), в том числе из-за более высокого накопления оборотного капитала и капитальных затрат, чем мы ожидали". Эксперты сохраняют положительный среднесрочный взгляд на акции компании ввиду перспектив восстановления рынка алмазов на горизонте 3-9 месяцев и низкой оценки. "При текущих ценах и курсе рубля акции "АЛРОСА" торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 12M 3,8x (дисконт ~35% к среднеисторическому уровню). Доходность FCF на 2024 год может составить ~10%", - прогнозируют аналитики. Они ожидают также, что в апреле наблюдательный совет "АЛРОСА" традиционно рассмотрит вопрос об объявлении дивидендов по итогам 2023 года. В базовом сценарии стратегов телеграм-канала ожидается выплата 50% чистой прибыли за 2П23, что составит около 3% дивидендной доходности за полугодие. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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