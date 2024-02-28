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28 февраля 2024 года 13:23
Альфа-банк подтверждает рейтинг акций Henderson на уровне "выше рынка"
Альфа-банк подтверждает рейтинг акций Henderson на уровне "выше рынка" и целевую цену в 810 руб. за бумагу, сообщается в обзоре банка. "Компания Henderson во вторник раскрыла информацию о выручке за январь 2024 года. По предварительным данным, в январе выручка Henderson выросла на 32% г/г и достигла 1,4 млрд руб., в том числе за счет роста сопоставимых продаж на 25% г/г. Компания подтвердила, что рентабельность по EBITDA в 2024 году, вероятнее всего, снова будет довольно высокой и почти не изменится по сравнению с 2023 годом (37-39% по МСФО 16), несмотря на ослабление рубля. На наш взгляд, это позитивная новость для акций Henderson, поскольку январская динамика выручки создает предпосылки к тому, чтобы фактические показатели по итогам 2024 года оказались лучше, чем мы ожидаем (мы прогнозируем рост выручки приблизительно на 20% г/г)", - пишут аналитики Евгений Кипнис и Олеся Воробьева. На их взгляд, в целом Henderson продолжает осваивать нишу премиального ритейлера мужской одежды на российском рынке, открывая магазины нового формата с расширенным ассортиментом. "С начала 2024 года акции компании прибавили в цене 21% (IMOEX за тот же период вырос всего на 3,5%), и сейчас их котировки всего на 2% ниже, чем на момент IPO (675 руб. за акцию), - указывают эксперты. - Дополнительными катализаторами роста для акций Henderson могут стать предстоящие публикации операционных показателей (в частности, 11 марта компания собирается представить данные по выручке за февраль 2024 года)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-HENDERSON-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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