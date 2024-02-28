Альфа-банк подтверждает рейтинг акций Henderson на уровне "выше рынка" и целевую цену в 810 руб. за бумагу, сообщается в обзоре банка.

"Компания Henderson во вторник раскрыла информацию о выручке за январь 2024 года. По предварительным данным, в январе выручка Henderson выросла на 32% г/г и достигла 1,4 млрд руб., в том числе за счет роста сопоставимых продаж на 25% г/г. Компания подтвердила, что рентабельность по EBITDA в 2024 году, вероятнее всего, снова будет довольно высокой и почти не изменится по сравнению с 2023 годом (37-39% по МСФО 16), несмотря на ослабление рубля. На наш взгляд, это позитивная новость для акций Henderson, поскольку январская динамика выручки создает предпосылки к тому, чтобы фактические показатели по итогам 2024 года оказались лучше, чем мы ожидаем (мы прогнозируем рост выручки приблизительно на 20% г/г)", - пишут аналитики Евгений Кипнис и Олеся Воробьева.

На их взгляд, в целом Henderson продолжает осваивать нишу премиального ритейлера мужской одежды на российском рынке, открывая магазины нового формата с расширенным ассортиментом. "С начала 2024 года акции компании прибавили в цене 21% (IMOEX за тот же период вырос всего на 3,5%), и сейчас их котировки всего на 2% ниже, чем на момент IPO (675 руб. за акцию), - указывают эксперты. - Дополнительными катализаторами роста для акций Henderson могут стать предстоящие публикации операционных показателей (в частности, 11 марта компания собирается представить данные по выручке за февраль 2024 года)".

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