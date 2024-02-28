Дивдоходность бумаг Fix Price за 2023г может составить 2,5% - "Тинькофф Инвестиции"

Дивидендная доходность бумаг Fix Price по итогам 2023 года может составить 2,5% годовых, считают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Ритейлер опубликовал неплохие операционные и финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал и 12 месяцев 2023 года, - пишет эксперт Александр Алексеевский. - В 4 квартале 2023 года темпы роста выручки немного ускорились по сравнению с предыдущим кварталом, также увеличилась рентабельность по скорректированной EBITDA. Однако сопоставимые LFL-продажи продолжили снижаться из-за сокращения трафика в магазинах сети. Ранее Fix Price выплатил промежуточные дивиденды за 2023-2024 годы в размере 9,84 рубля на акцию. Если базой для промежуточных выплат была прибыль за 2023 год, то размер финального дивиденда может составить около 8 рублей, доходность к текущей цене - 2,5%".

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