.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Котировки нефти могут вновь уйти ниже $83/барр. в среду - банк "Санкт-Петербург"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
28 февраля 2024 года 11:21
Котировки нефти могут вновь уйти ниже $83/барр. в среду - банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефти могут вновь уйти ниже $83 за баррель Brent в среду, если официальные данные по запасам нефти в США покажут заметный рост, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Нефтяные цены во вторник вновь выросли, поддержку котировкам оказали сообщения о планах ОПЕК+ по продлению на второй квартал текущих сокращений добычи, а отдельные источники допускали сохранение квот и до конца года, - отмечают эксперты банка. - В среду фьючерсы Brent торгуются у $83,2/барр. Во второй половине дня выйдут официальные данные по запасам в США. Если Минэнерго страны подтвердит оценку API о заметном недельном росте запасов нефти, котировки могут вновь уйти ниже $83/барр.". Курс USD/RUB находится в среду у 92,0 руб./$1, констатируют аналитики банка. По их мнению, на стороне российской валюты продолжает играть наращивание продаж валютной выручки для уплаты налогов. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. В среду налоговый период окончательно завершится, и дальнейшее движение курса существенно ниже 92 руб./$1 может быть затруднительным, считают в банке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
.
28 февраля 2024 года 18:58
"Солид Брокер" повысил целевую цену обоих типов акций Сбербанка с 347 до 350 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков. "Сбербанк опубликовал сокращенную годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО за 2023 год и по состоянию на 31... читать дальше
.28 февраля 2024 года 18:33
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price с целевой ценой 437 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Ритейлер Fix Price представил свои операционные и финансовые результаты за 4К23, которые мы считаем нейтральными, -... читать дальше
.28 февраля 2024 года 18:03
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "Южуралзолото" (ЮГК) с прогнозной стоимостью 1 рубль за штуку, что предполагает потенциал роста более 30% от текущего уровня, сообщается в материале старшего аналитика Марии Мартыновой и аналитика Андрея Карагодина. "Компания... читать дальше
.28 февраля 2024 года 17:32
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "Московской биржи" и удалив акции "Ренессанс Страхование". Текущий состав топ-10 акций России: "ЛУКОЙЛ", "Мечел" (прив.), "Московская биржа", Ozon, Сбербанк,... читать дальше
.28 февраля 2024 года 17:10
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5050-5105п в среду - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию среды в диапазоне 5050-5105пунктов со средней внутридневной волатильностью, считает аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт. Эксперт также отмечает, что в среду будет опубликована уточненная оценка динамики ВВП США за четвертый... читать дальше
.28 февраля 2024 года 16:43
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Baidu Inc. и Galaxy Entertainment, сообщается в обзоре. "Как следует из опубликованного отчета Baidu за 4К23, выручка выросла на 6% г/г, составив CNY34,9 млрд, скорректированная прибыль на АДА ($3,08) превысила ожидания ($2,48). В... читать дальше
.28 февраля 2024 года 16:15
"Финам" рекомендует покупать акции Block Inc. с прогнозной стоимостью $92,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Акции эмитента за последние двенадцать месяцев сильно отстали от основных... читать дальше
.28 февраля 2024 года 15:44
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Сбербанка, дивидендная доходность бумаги по итогам 2023 года может составить 11,5%, сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала Светланы Аслановой и Елизаветы Лебедевой. "Эмитент за 2023 год заработал рекордную чистую прибыль по... читать дальше
.28 февраля 2024 года 15:21
"Финам" понизил рейтинг акций Palo Alto Networks с "покупать" до "держать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Никиты Степанова. Прогнозная стоимость указанной бумаги была при этом сохранена экспертами на уровне $305 за штуку. "После нашего недавнего аналитического обзора от... читать дальше
.28 февраля 2024 года 15:00
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в привилегированных акциях Henderson против "шорта" в бумагах "М.Видео-Эльдорадо", открытую 9 февраля 2024 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Подтверждаем парную идею "Лонг... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.