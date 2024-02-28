Котировки нефти могут вновь уйти ниже $83/барр. в среду - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти могут вновь уйти ниже $83 за баррель Brent в среду, если официальные данные по запасам нефти в США покажут заметный рост, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Нефтяные цены во вторник вновь выросли, поддержку котировкам оказали сообщения о планах ОПЕК+ по продлению на второй квартал текущих сокращений добычи, а отдельные источники допускали сохранение квот и до конца года, - отмечают эксперты банка. - В среду фьючерсы Brent торгуются у $83,2/барр. Во второй половине дня выйдут официальные данные по запасам в США. Если Минэнерго страны подтвердит оценку API о заметном недельном росте запасов нефти, котировки могут вновь уйти ниже $83/барр.".

Курс USD/RUB находится в среду у 92,0 руб./$1, констатируют аналитики банка. По их мнению, на стороне российской валюты продолжает играть наращивание продаж валютной выручки для уплаты налогов. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. В среду налоговый период окончательно завершится, и дальнейшее движение курса существенно ниже 92 руб./$1 может быть затруднительным, считают в банке.

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