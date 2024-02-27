S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5050-5100п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5050-5100 пунктов во вторник при умеренно позитивном балансе рисков, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

По мнению эксперта, в фокусе внимания инвесторов будет макростатистика. Наиболее значимыми для участников торгов станут данные заказов на товары длительного пользования, динамика которых отражает потребительские настроения (консенсус: -4,5% г/г). Важна для инвесторов и статистика цен на недвижимость, которые демонстрируют заметный рост в последние месяцы. Если макростатистика не преподнесет неприятных сюрпризов, волатильность, на взгляд Ващенко, будет низкой.

Участники рынка предпочитают воздержаться от активных операций до публикации дефлятора PCE, намеченной на 29 февраля. Аналитик ориентируется на диапазон 5050-5100 пунктов по индексу S&P 500 (от -0,4 до +0,6% к уровню вчерашнего закрытия). Баланс рисков остается умеренно позитивным.

"С технической точки зрения S&P 500 торгуется около верхней границы восходящего канала, от которой вероятен переход к консолидации или к коррекции, - пишет эксперт. - При покупках по-прежнему следует проявлять разумную осторожность ввиду наличия тройной дивергенции по индикатору RSI. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка находится около 5040 пунктов, а потенциальная точка разворота настроений - вблизи 4950 пунктов (недавний минимум в области 20-дневной скользящей средней)".

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