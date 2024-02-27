"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Costco с целью $800

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Costco Wholesale Corp. с целью $800 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,4%, стоп-приказ: $715, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания 7 марта отчитается о финансовых результатах за IV квартал 2023 финансового года. Предполагается, что выручка составит $59,11 млрд, а прибыль на акцию - $3,5. Ожидаем, что отчетность эмитента превзойдет прогнозы, учитывая позитивные отчетности компаний-конкурентов, а также снижающуюся инфляцию в США", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции находится в среднесрочном восходящем канале выше пятидесятидневной экспоненциальной средней. Идея на рост бумаги с целью $800. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $715 риск на портфель составит 0,28%", - указывают в "Финаме".

Costco Wholesale Corp. - крупнейшая в мире сеть магазинов самообслуживания клубного типа, пятое по величине продаж розничное торговое предприятие в США.

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