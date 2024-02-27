Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Alphabet

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $165 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Котировки бумаг эмитента снизились в понедельник на 4,5%: Google временно отключила генерацию изображений людей в своем экспериментальном приложении Gemini, получив негативные отзывы на их точность с точки зрения расы и национальности. Такого рода проблема, очевидно, вызывает опасения относительно качества создаваемых компанией инструментов ИИ. Новость, на наш взгляд, уже отразилась в котировках акций Alphabet", - указывают эксперты.

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