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27 февраля 2024 года 13:18
Позитивные среднесрочные триггеры для акций Ростелекома - дивиденды, новая стратегия, IPO одной из "дочек" - "Мои Инвестиции"
Позитивными среднесрочными триггерами для котировок акций "Ростелекома" являются объявление дивидендов, принятие новой стратегии и подготовка IPO одной из дочерних компаний, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов, Полина Панина и Софья Стрельцова. "Ростелеком" опубликовал финансовые результаты за IV квартал 2023 года в рамках ожиданий. По нашим оценкам, акции эмитента торгуются с привлекательным мультипликатором EV/EBITDA на 2024 год на уровне 2,5x, что предполагает дисконт к "МТС" более 30%, - указывают эксперты в обзоре. - Мы считаем, что ключевыми среднесрочными триггерами для котировок бумаг эмитента должны стать объявление дивидендов (дивиденды за 2023 год могут составить 6,5 руб. на акцию, что предполагает доходность на уровне 7,3% по обыкновенным акциям и 8,7% по привилегированным акциям), принятие новой стратегии (которая, как мы полагаем, будет отражать дальнейшее ускорение роста цифрового бизнеса), вместе со стратегией ожидается и принятие обновленной дивидендной политики и возможное проведение IPO одной из дочерних компаний группы в текущем году (подробности сделки не разглашаются, но мы полагаем, что такое IPO может также способствовать раскрытию стоимостного потенциала цифрового бизнеса "Ростелекома" и, как следствие, переоценке акций компании)" Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСТЕЛЕКОМ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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