Дивдоходность "обычки" Ростелекома за 2023г может составить 8%, "префов" - 9% - "БКС МИ"

Дивидендная доходность обыкновенных акций "Ростелекома" по итогам 2023 года может составить 8%, привилегированных бумаг - 9%, считают аналитики "БКС Мир инвестиций "(БКС МИ").

"Ростелеком опубликовал результаты за IV квартал 2023 года по МСФО. Выручка и скорректированная EBITDA увеличились на 9% г/г и 12% г/г соответственно. Результаты в целом хорошие, немного выше наших ожиданий по EBITDA. Чистая прибыль снизилась на 52% г/г, но в основном из-за убытка ассоциированных компаний, однократных налоговых расходов. Чистая прибыль за весь год составила 42 млрд руб. (+20% г/г), а денежный поток в 2023 году, по методологии "Ростелекома" (до вычета расходов на аренду), составил 56,8 млрд руб. (+26% г/г). Наш текущий прогноз дивиденда за 2023 год составляет 6,9 руб. (+27% г/г), что предполагает дивдоходность 8% по "обычке" и 9% по "префам", - указывают эксперты в материале инвесткомпании.

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