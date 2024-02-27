Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- индекс потребительского климата Германии GfK за март;

- доклад ЦБ РФ о денежно-кредитной политике;

- заказы на товары длительного пользования США в январе;

- индекс потребительского доверия США в феврале;

- расписки TCS Group заменяются на обыкновенные акции МКПАО "ТКС Холдинг" на Московской бирже;

- конференц-звонок "Ростелекома" по итогам результатов за 4К23 по МСФО;

- "День инвестора" Henderson;

- квартальные результаты Lowe''s Cos., Macy''s Inc., eBay.

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