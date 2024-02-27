Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Ростелекома

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированный акций "Ростелекома", сообщается в материале старшего аналитика Константина Белова.

"Хорошая отчетность за 4К23 по МСФО подтверждает устойчивое положение эмитента в текущих операционных условиях с точки зрения фундаментальных показателей. Руководство проведет посвященную результатам телеконференцию с инвесторами, в ходе которой может также представить дополнительную информацию о стратегии и планах на 2024 год, в том числе о выплате дивидендов и возможном первичном размещении акций дочерних компаний", - отмечает эксперт.

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