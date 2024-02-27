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27 февраля 2024 года 10:14
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Ростелекома
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированный акций "Ростелекома", сообщается в материале старшего аналитика Константина Белова. "Хорошая отчетность за 4К23 по МСФО подтверждает устойчивое положение эмитента в текущих операционных условиях с точки зрения фундаментальных показателей. Руководство проведет посвященную результатам телеконференцию с инвесторами, в ходе которой может также представить дополнительную информацию о стратегии и планах на 2024 год, в том числе о выплате дивидендов и возможном первичном размещении акций дочерних компаний", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСТЕЛЕКОМ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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