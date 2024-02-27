Давление на котировки ОФЗ пока будет сохраняться - ПСБ

Давление на котировки классических рублевых гособлигаций будет сохраняться в отсутствие триггеров для снижения ключевой ставки ЦБ РФ, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"В понедельник сохранились продажи на средней части кривой - доходность 3-летних бумаг выросла на 9 б.п. (до 12,5% годовых), 5-летних - на 7 б.п. (до 12,37% годовых). Короткие ОФЗ (1 год) и длинные (10 лет) прибавили при этом 1 б.п. по доходности - 14,4% и 12,29% годовых соответственно. Снижение котировок среднесрочных бумаг на участке 3 лет наблюдается с января, когда Минфин на аукционах стал предлагать выпуски ОФЗ данного срока. Во вторник также будут анонсированы традиционные аукционы в среду в уже привычном формате - длинный выпуск без лимита предложения и 3-летний с лимитом 10 млрд руб., - пишет эксперт в материале. - В целом в отсутствие триггеров для снижения ключевой ставки Банка России давление на котировки классических ОФЗ будет сохраняться. Возврат на рынок идеи ослабления денежно-кредитной политики регулятора ожидаем не ранее апреля-мая, в результате чего по-прежнему рекомендуем держать корпоративные флоатеры в портфеле (50-70% от позиции)".

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