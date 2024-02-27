Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 91-92 руб./$1 во вторник - ПСБ

Курс валютной пары доллар/рубль, скорее всего, перейдет во вторник в диапазон 91-92 руб./$1, тяготея к его нижней границе, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром вторника курсы доллара и юаня продолжают находиться под небольшим давлением. Отмечу, что техническая картина в обеих парах уже говорит о высокой вероятности развития фазы восстановления рубля. Поддержку рублю оказывает и внешняя конъюнктура - цены на нефть марки Brent в понедельник вечером смогли подрасти, вернувшись выше 200-дневной средней (район $82/барр.), стоимость нефти марки Urals сохраняет привычный дисконт к Brent, отражая устойчивость к санкционному давлению, - пишет эксперт в обзоре. - По-прежнему склонен рассчитывать на развитие отката доллара с базовой целью выхода к 90 руб./$1 на фоне активизации экспортеров. Во вторник жду, что американская валюта перейдет в диапазон 91-92 руб./$1, тяготея к его нижней границе".

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