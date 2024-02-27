"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Palo Alto c прогнозной ценой $305

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Palo Alto Networks c прогнозной стоимостью на уровне $305 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале аналитика инвестиционной компании Никиты Степанова.

"В своем недавнем отчете эмитент скорректировал в худшую сторону темпы роста выручки на ближайший год, что привело к падению курса акций на 30% за день. Однако инвесторы не обратили внимание на прогнозируемый рост рентабельности компании и ее долгосрочную стратегию роста. Помимо этого, до отчета акции и так были сильно переоценены, поэтому требовалась срочная коррекция. Ввиду этой неэффективности рынка мы повышаем рейтинг бумаг компании, - пишет эксперт в обзоре. - При оценке стоимости акций мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E, EV/S и EV/EBITDA компаний-аналогов и исторические значения этих мультипликаторов самой компании".

Palo Alto Networks - американская технологическая компания и глобальный лидер в отрасли кибербезопасности. Компания оперирует в трех сегментах: сетевая безопасность, облачная безопасность и ПО для служб безопасности.