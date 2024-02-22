Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3100-3200пп в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3100-3200 пунктов в понедельник, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"22 февраля российский фондовый рынок открылся небольшим ростом, который в середине дня ненадолго сменился невыразительной смешанной динамикой на фоне ослабления рубля, но к закрытию торгов опять возобновился, даже немного усилившись, - пишет эксперт. - К вечеру индекс Мосбиржи вырос на 0,44%, а валютный индекс РТС - на 0,11%. Похоже, что в первой половине дня фондовый рынок находился в замешательстве, но к вечеру вышел в плюс, благодаря хорошим корпоративным новостям и ожиданиям дивидендов от крупных компаний. Рынок к пятнице также почти отыграл прошлый негатив, связанный с падением котировок бумаг Polymetal и Qiwi".

Аналитик прогнозирует, что в понедельник индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 3100-3200 пунктов.

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