"Финам" подтверждает рейтинг акций Mastercard на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Mastercard Inc. на уровне "держать" с целевой ценой $496,3 на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 8,1%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса Mastercard, - пишет аналитик Игорь Додонов. - Несмотря на значительные макроэкономические, геополитические и другие риски, прогнозы по-прежнему предполагают продолжение расширения мировой экономики в ближайшие годы. И на этом фоне Mastercard, мы считаем, продолжит достаточно уверенно смотреться в финансовом плане. Долгосрочные перспективы роста компании выглядят неплохо и связаны с дальнейшей экспансией безналичных платежей в мире. В то же время текущая стоимость акций Mastercard, на наш взгляд, близка к справедливой, и потенциал их роста выглядит ограниченным. Данные бумаги могут оказаться интересными для покупки на просадках".

Mastercard - оператор одной из крупнейших международных платежных систем, действующей в 210 странах и объединяющей около 22 тыс. финучреждений.

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