Покупка корпоративных флоатеров остается актуальной в отсутствие триггеров для снижения ставки ЦБ - ПСБ

Покупка корпоративных флоатеров остается актуальной в отсутствие триггеров для снижения ставки ЦБ, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Доходности коротких и среднесрочных ОФЗ подросли за неделю на 14-15 б.п. (12,40% - по 3-летним ОФЗ, 12,30% - по 5-летним) - инвесторы отыгрывали повышение прогноза ЦБ по средней ключевой ставке с 12,5-14,5% в октябре до 13,5-15,5%. Доходность длинных 10-летних ОФЗ выросла только на 3 б.п. - долгосрочные ожидания по нормализации денежно-кредитной политики ЦБ по-прежнему сохраняются", - отмечают эксперты банка.

По мнению аналитиков, в целом рынок классических ОФЗ после прошедшего заседания ЦБ 16 февраля испытывает дефицит идей: снижение ключевой ставки ранее середины года инвесторам ждать не стоит, а потенциальное снижение ключевой ставки к концу года уже заложено в цену ОФЗ. На фоне сохранения высоких ставок на горизонте 4-5 месяцев стратеги ПСБ по-прежнему рекомендуют основной объем облигационного портфеля держать в корпоративных флоатерах.

На вторичном рынке аналитики рекомендуют обратить внимание на выпуски МЕТАЛИН1P6, Газпнф3P7R, ВЭБP-37, АФБАНК1Р11, РСЭКСМБ2Р4, купоны которых привязаны к ключевой ставке или RUONIA с премией 110-250 б.п.

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