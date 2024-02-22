Снижение ставки ЦБР возможно в июне 2024г - ПСБ

Первое снижение ключевой ставки Банка России возможно в июне 2024 года, прогноз на конец года составляет 12% годовых, сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова.

"Рост цен за минувшую неделю замедлился вдвое: 0,11% против 0,21% неделей ранее. Оценочный уровень годовой инфляции остался на 7,6% г/г. В целом ситуация развивается чуть лучше наших ожиданий, поэтому мы снижаем прогноз инфляции на конец года с 5,9 до 5,6% г/г. Это все еще выше прогноза и таргета ЦБ (4-4,5%), так что оснований для улучшения ожиданий по ключевой ставке нет - первое снижение ждем в июне, прогноз на конец года - 12% годовых", - пишет эксперт.

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