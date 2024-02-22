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22 февраля 2024 года 16:23
S&P 500, скорее всего, проведет торги четверга в диапазоне 5010-5050п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в четверг в диапазоне 5010-5050 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов. "Накануне S&P 500 отскочил от 20-дневной скользящей средней, что является позитивным знаком. Склонность к росту сохраняется, но при покупках на текущих уровнях по-прежнему следует проявлять разумную осторожность ввиду наличия дивергенции по индикатору RSI и риска формирования "двойной вершины". Падение ниже 4920 пунктов подтвердит этот паттерн, что может привести к переходу инициативы "медведям", - отмечает эксперт в обзоре. "В макроэкономическом календаре на день запланирован ряд значимых релизов. Перед открытием основной сессии выйдет еженедельная статистика числа обращений за пособием по безработице. В начале торговой сессии будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в производстве и сфере услуг от S&P Global и статистика по продажам на вторичном рынке недвижимости за январь. Индексы деловой активности позволят оценить состояние экономики в феврале до выхода официальной статистики. Наиболее интересным моментом отчетов S&P Global будет комментарий о том, наблюдается ли повышение цен, связанное с логистикой и проблемами в морских перевозках, - указывает Парамонов. - В отношении вторичного рынка консенсус-прогноз предполагает некоторое восстановление после достижения в декабре прошлого года минимального уровня с 2010 года. В январе текущего года, как и в декабре прошлого года, наблюдалось снижение ставок по ипотеке, основной преграды для активизации рынка, однако наметившееся охлаждение финансовых условий не поддержало продажи в декабре. К тому же в феврале отмечается новый виток ставок по ипотеке. Кроме того, в течение дня произойдет размещение 30-летних казначейских индексируемых облигаций. На наш взгляд, амплитуда колебаний расширится в первой половине торгов в связи с макроэкономическими релизами и влиянием позитива от отчета NVIDIA Corp.. Предполагаем среднюю внутридневную волатильность при положительном балансе рисков". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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