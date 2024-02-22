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22 февраля 2024 года 16:02
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивную оценку среднесрочных перспектив "префов" Транснефти
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивную оценку среднесрочных перспектив привилегированных акций "Транснефти" после дробления, говорится в комментарии аналитиков сервиса. "21 февраля Мосбиржа возобновила торги привилегированными акциями "Транснефти" после проведения сплита. Дробление акций производилось в соотношении 100:1, то есть стоимость одной бумаги снизилась в 100 раз, а их общее количество увеличилось в 100 раз, но капитализация осталась неизменной. В первый день торгов после сплита ценные бумаги торговались в широком диапазоне: от верхней границы на уровне 1688 рублей до нижней в размере 1518 рублей. В итоге акции закрыли день на отметке 1583,5 рубля, снизившись на 5,1%. В среднесрочной перспективе "новые" акции "Транснефти" выглядят позитивно. В отличие от нефтяных компаний доходы "Транснефти" в меньшей степени привязаны к волатильным ценам на нефть и больше зависят от объемов и тарифов за прокачку черного золота по трубам компании". Кроме того, на взгляд экспертов, компания может выплатить от 170 до 175 рублей на акцию дивидендами летом 2024 года, а потенциальное снижение ключевой ставки Банком России может позитивно сказаться на котировках привилегированных акций "Транснефти". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТРАНСНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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