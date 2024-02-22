Индекс Мосбиржи может вернуться к отметке 3206п на следующей неделе - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи может вернуться к отметке 3206 пунктов на следующей неделе при отсутствии значимых негативных сигналов, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский рынок акций на уходящей укороченной неделе в условиях высоких процентных ставок в стране и санкционных рисков показал краткосрочную слабость и, в частности, опустился ниже среднесрочной поддержки по индексу Мосбиржи 3155 пунктов, - констатирует эксперт. - Подобная динамика говорит об ухудшении как минимум краткосрочных настроений и увеличивает риски новых продаж особенно с учетом ожидаемого 23 февраля объявления новых санкций США против РФ, когда российские биржи будут закрыты на выходной. В то же время индикатор Мосбиржи при отсутствии значимых негативных сигналов может в рамках отскока закрыть образовавшийся в среду гэп и вернуться как минимум к 3206 пунктам со следующим краткосрочным сопротивлением 3220 пунктов".

Дивидендный фактор для российского рынка, по мнению Кожуховой, пока отошел на второй план, но может на время вернуться вместе с запланированной на следующей неделе публикацией финансовых результатов по МСФО за 2023 год "Мосбиржи", Сбербанка и Fix Price. Финансовые результаты за 2023 год по РСБУ представят "Юнипро" и "Россети Ленэнерго".

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