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22 февраля 2024 года 14:04
Индекс Мосбиржи может вернуться к отметке 3206п на следующей неделе - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи может вернуться к отметке 3206 пунктов на следующей неделе при отсутствии значимых негативных сигналов, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский рынок акций на уходящей укороченной неделе в условиях высоких процентных ставок в стране и санкционных рисков показал краткосрочную слабость и, в частности, опустился ниже среднесрочной поддержки по индексу Мосбиржи 3155 пунктов, - констатирует эксперт. - Подобная динамика говорит об ухудшении как минимум краткосрочных настроений и увеличивает риски новых продаж особенно с учетом ожидаемого 23 февраля объявления новых санкций США против РФ, когда российские биржи будут закрыты на выходной. В то же время индикатор Мосбиржи при отсутствии значимых негативных сигналов может в рамках отскока закрыть образовавшийся в среду гэп и вернуться как минимум к 3206 пунктам со следующим краткосрочным сопротивлением 3220 пунктов". Дивидендный фактор для российского рынка, по мнению Кожуховой, пока отошел на второй план, но может на время вернуться вместе с запланированной на следующей неделе публикацией финансовых результатов по МСФО за 2023 год "Мосбиржи", Сбербанка и Fix Price. Финансовые результаты за 2023 год по РСБУ представят "Юнипро" и "Россети Ленэнерго". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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