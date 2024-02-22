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22 февраля 2024 года 12:32
Прорыв котировок Brent вверх пока маловероятен - "Финам"
Прорыв котировок нефти Brent вверх пока маловероятен, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко. "Цена на нефть марки Brent в среду оттолкнулась от своей средней и снова начала расти, закрывшись на отметке $83,22/барр. На утро четверга цена незначительно прибавляет и торгуется на отметках у $83,38/барр. С точки зрения технического анализа, цена на нефть марки Brent вновь находится в диапазоне сопротивления $83,30-83,80/барр. И снова пока прорыв маловероятен, хотя атак покупателями и "проколов" верхнего уровня исключать никак нельзя. Если всё же пробой произойдет, то цену будет встречать уже более сильный уровень сопротивления в $84,40/барр.", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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