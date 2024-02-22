Прорыв котировок Brent вверх пока маловероятен - "Финам"

Прорыв котировок нефти Brent вверх пока маловероятен, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко.

"Цена на нефть марки Brent в среду оттолкнулась от своей средней и снова начала расти, закрывшись на отметке $83,22/барр. На утро четверга цена незначительно прибавляет и торгуется на отметках у $83,38/барр. С точки зрения технического анализа, цена на нефть марки Brent вновь находится в диапазоне сопротивления $83,30-83,80/барр. И снова пока прорыв маловероятен, хотя атак покупателями и "проколов" верхнего уровня исключать никак нельзя. Если всё же пробой произойдет, то цену будет встречать уже более сильный уровень сопротивления в $84,40/барр.", - отмечает эксперт.

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