"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Medtronic PLC с прогнозной стоимостью на уровне $93,3 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции эмитента за период с нашего последнего обновления инвестиционной идеи в октябре 2023 года принесли доходность в размере 13,8%. Квартальная отчетность компании весьма обнадежила - рост выручки продолжился по всем сегментам, были повышены прогнозы на 2024 финансовый год. Medtronic еще не реализовала весь потенциал роста - торгуется с дисконтом в размере 8,6% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S (NTM)", - указывает эксперт инвестиционной компании.

Medtronic PLC - разработчик и производитель высокотехнологичных устройств и оборудования для всевозможных направлений хирургии и терапии диабета.

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