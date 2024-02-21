Индекс Мосбиржи может вырасти до 3400п к концу 1 полугодия - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи может вырасти до 3400 пунктов к концу первого полугодия 2024г, пролагает

ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Индекс Московской биржи на вечерних торгах в среду упал на 1,4% до 3163 пунктов, откатившись к значениям первой декады января 2024 года. Такое падение индекса Мосбиржи, более, чем на 1%, случилось впервые с начала 2024 года. Причин для сегодняшнего разворота фондового рынка "на юг", на наш взгляд, несколько. Одна из них - произошедший сегодня обвал котировок депозитарных расписок платёжного сервиса Qiwi на 41% в связи с сообщением Банка России об отзыве лицензии у дочернего банка Qiwi, "Киви Банка". Другой причиной падения рынка могло стать завершение дробления номинала привилегированных акций "Транснефти", так как акции, благодаря проведённой процедуре сплита, стали более ликвидными, и некоторые инвесторы сегодня предпочли их продать. На наш взгляд, если в России в течение первого полугодия 2024 года не появится каких-либо существенных новых геополитических рисков, то к концу первой половины текущего года индекс Мосбиржи может вырасти до 3400 пунктов", - пишет эксперт инвесткомпании.

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