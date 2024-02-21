Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Applied Materials до $210

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Applied Materials со $165 до $210 за штуку на фоне положительной оценки квартального отчета эмитента, сообщается в материале старшего аналитика инвестиционной компании Егора Толмачева.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была сохранена экспертами.

"Эмитент успешно отчитался за первый квартал 2024 финансового года, представил уверенный "гайденс" на январь-март и дал оптимистичные комментарии относительно среднесрочных и долгосрочных перспектив отрасли и собственного бизнеса. Компания продолжает демонстрировать рентабельность по FCF на уровне 31,3% и возвращает средства акционерам через обратный выкуп акций и дивиденд, что также сигнализирует об уверенности менеджмента в перспективах бизнеса. Дивиденды и объем программы buyback в текущем квартале остался без изменений - $0,32 на акцию и примерно $0,7 млрд соответственно, - пишет эксперт в обзоре. - Особое внимание считаем нужным обратить на общий рост объема рынка и ускорение в отдельных сегментах. В 2024 году рассчитываем на умеренное восстановление отрасли перед интенсивным увеличением капитальных инвестиций производителей чипов в 2025 году. Applied Materials рассчитывает, что темпы ее роста будут выше, чем по отрасли в целом благодаря расширению рыночной доли и фокусе на быстро развивающихся сегментах".

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