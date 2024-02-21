Новые прогнозы ЦБР по ставке повышают конкурентоспособность флоатеров - "Финам"

Новые прогнозы ЦБ РФ по ставке повышают конкурентоспособность облигаций с переменной ставкой купона (флоатеров), полагает руководитель направления анализа долговых рынков "Финама" Алексей Ковалев.

"Одновременно с решением по ставке ЦБ обнародовал прогноз по ключевой ставке на 2024-2026 годы. Так, с 19 февраля до конца текущего года средняя ключевая ставка ожидается в диапазоне 13,2-15,5%, в 2025 году - 8-10%, в 2026 году - 6-7%. С такими широкими прогнозными диапазонами траекторий снижения ключевой ставки может быть довольно много, но в целом, по нашим расчетам, они соответствуют диапазону ставки на конец 2024 г. 10-15%. Исходя из прогноза ЦБ, снижение может начаться в самом оптимистичном варианте уже на мартовском заседании (считаем это крайне маловероятным), в самом позднем варианте - в сентябре. Наиболее вероятно, что регулятор не начнет снижение ставки ранее июньского заседания", - пишет эксперт.

Аналитик "Финама" отмечает, что, поскольку прогноз средней ключевой ставки на текущий и будущий год повышен по сравнению с декабрьскими оценками на 1 п. п., актуальность инструментов, обеспечивающих привязку к по-прежнему повышенным ставкам сохраняется. Речь в первую очередь идет об облигациях с переменной ставкой купона - так называемых "флоатерах".

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