Ожидания дивидендов и IPO помогают акциям МТС идти против медвежьего рынка - "Велес Капитал"

Ожидания дивидендов и IPO помогают акциям "МТС" идти против медвежьего рынка, отмечается в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой.

"Акции "МТС" в лидерах роста в среду - очевидно, ждут намеков на итоговые дивиденды за 2023 год, а также IPO МТС-Банка этой весной. С технической точки зрения, бумаги "МТС" в 2024 году продолжают движение в район технической цели 290 руб., при стабилизации выше которой можно ожидать достижения 295 руб. и 300 руб. Показания недельного графика умеренно позитивны и не исключают сохранения среднесрочного бычьего тренда по бумагам как минимум при положении выше поддержки 266 руб. Наша фундаментальная цена по "МТС" в феврале была повышена до 340 руб. с рекомендацией "покупать".

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