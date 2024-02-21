SberCIB сохраняет текущую оценку акций ВТБ на уровне "покупать"

SberCIB Investment Research сохраняет текущую оценку акций ВТБ на уровне "покупать" с целевой ценой 0,037 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 58% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвестбанка.

"ВТБ во вторник представил результаты за 4К23 по МСФО и провел телефонную конференцию для инвесторов, - отмечает аналитик Андрей Ахатов. - Результаты оказались ожидаемо слабыми, впрочем, негативная реакция рынка на них была избыточной. Фундаментальная слабость основного бизнеса группы является негативным фактором, особенно в части высокой чувствительности чистой процентной маржи к изменению ставок из-за дороговизны пассивов".

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