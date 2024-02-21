"Финам" назвал топ-10 дивидендных акций РФ

"Финам" назвал топ-10 дивидендных российских акций, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

В список вошли обыкновенные акции "ЛУКОЙЛа", "МТС", "Газпрома", "Совкомфлота", "Северстали", "Газпром нефти", "Татнефти" (ао и ап), а также "префы" "Транснефти", "Сургутнефтегаза" и "Башнефти".

"Акции "ЛУКОЙЛа" могут стать одними из наиболее дивидендных в секторе на фоне повышенных рублевых цен на нефть и политики по распределению акционерам 100% скорректированного FCF, - подчеркивают аналитики "Финама". - По нашим оценкам, размер выплат на горизонте 12 месяцев может составить 1195 руб. на акцию, что соответствует 16,6% доходности. Выплата дивидендов за II полугодие 2023 года (по нашим расчетам, 650 руб. на акцию, 9% доходности) может состояться в начале июля".

Аналитики ожидают, что "МТС" выплатит дивиденды за 2023 год в размере 35 руб. на акцию, дивидендная доходность составит 12,6%, вероятная дата выплаты - конец июня-середина июля 2024 года.

"По итогам 2023 года "Газпрому" удалось сохранить долговую нагрузку ниже 2,5 Net Debt/EBITDA, на фоне чего компания, как ожидается, выплатит 50% скорр. прибыли в виде дивидендов, - указывается в материале. - В таком сценарии мы ожидаем выплаты 23 руб. на акцию, что соответствует 14,3% доходности - неплохое для российского рынка значение".

Финальный дивиденд "Совкомфлота" за 2023 год, по оценке экспертов "Финама", составит 11,64 руб. на акцию (дивидендная доходность 8,3%). Дивиденд на горизонте 12 мес. может достигнуть 16,9 руб. с доходностью 12,1%. Исходя из истории дивидендных выплат, следующую дивидендную отсечку следует ожидать в июле 2024 года.

Недавно "Северсталь" вернулась к распределению дивидендов: СД рекомендовал выплатить 191,5 руб. на акцию (12% доходности) по итогам 2023 года. Последним днем для покупки акций для получения выплат является 17 июня, напоминают эксперты "Финама". Объем дивидендов составляет 134% FCF за 2023 год на фоне наличия чистой денежной позиции, что стало позитивным сюрпризом.

Дивиденды "Газпром нефти" на горизонте 12 месяцев могут составить 105 руб. на акцию, что соответствует 13,0% доходности, отмечают аналитики инвесткомпании. По их расчетам, ближайшей выплатой могут стать дивиденды за IV квартал в размере 21 руб. на акцию (2,6% доходности) с отсечкой в середине мая.

В свою очередь, выплаты "Татнефти" на горизонте 12 месяцев могут составить около 120 руб. на акцию, что соответствует 17,2% доходности на ао и ап - привлекательное значение для российского рынка. При этом размер ближайших дивидендов, по прогнозам стратегов "Финама", может составить 30,3 руб. на акцию (4,3% доходности), а их выплата ожидается в первой половине июля.

"На фоне индексации тарифов на транспортировку нефти и удлинения маршрутов благодаря переориентации экспорта по итогам первых 9 месяцев 2023 года "Транснефть" увеличила прибыль на 46,6% (г/г), - отмечается далее в аналитическом материале. - Рост прибыли может трансформироваться в выплату 196,6 руб. дивидендов на акцию (с учетом сплита) по итогам года, что соответствует 11,8% доходности на "преф" - неплохое значение для защитного бизнеса. Выплата дивидендов может состояться в середине июля".

Акции "Сургутнефтегаза", по мнению экспертов, фактически являются ставкой на продолжение ослабления рубля и в 2024 году. Если курс доллара по итогам 2024 года вырастет хотя бы до 95 руб., то дивиденд на "преф" может составить около 6,5 руб. на акцию (10,6% доходности). В то же время аналитики отмечают, что рост (снижение) курса доллара на каждый рубль увеличивает (уменьшает) потенциальный дивиденд примерно на 0,4 руб. на акцию, то есть неопределенность относительно будущих выплат остается высокой.

"Башнефть" является бенефициаром повышенных цен на нефть и сохранения демпферных выплат в полном объеме, - подчеркивают аналитики "Финама". - По нашим оценкам, дивиденд компании по итогам 2023 года может составить 250 руб. на акцию, что соответствует 12,1% доходности на "преф", а дивидендная отсечка может прийтись на середину июля. При этом напомним, что у "Башнефти" норма выплат составляет всего 25% прибыли по МСФО, это меньше, чем у большинства публичных нефтяников".

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