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21 февраля 2024 года 13:49
ЦБР, вероятно, начнет снижение ставки в июле 2024г - "Велес Капитал"
Банк России, вероятно, начнет смягчение денежно-кредитной политики во второй половине текущего года (в июле), но будет снижать ключевую ставку осторожно, либо делая это только на опорных заседаниях, либо шагом не более 100 б.п., считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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