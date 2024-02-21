ЦБР, вероятно, начнет снижение ставки в июле 2024г - "Велес Капитал"

Банк России, вероятно, начнет смягчение денежно-кредитной политики во второй половине текущего года (в июле), но будет снижать ключевую ставку осторожно, либо делая это только на опорных заседаниях, либо шагом не более 100 б.п., считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

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