"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям XLI с прогнозной ценой $125,9

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с прогнозной стоимостью $125,9 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Полины Щукиной.

"Наша оценка основана на средневзвешенных консенсусных целевых ценах бумаг, входящих в состав фонда", - отмечает эксперт. - В его состав входят крупные и стабильные представители промышленного сектора США, которые будут интересны для покупки за счет восстановления авиаотрасли после пандемии COVID-19, роста инфраструктурных инвестиций и масштабных расходов на оборону. При этом неопределенность со ставками оказывает давление на отрасль, что выступает для открытия длинных позиций по ETF".

"Ключевыми рисками мы видим рост издержек на фоне сохраняющегося инфляционного давления в США, замедление темпов закупок оборудования ввиду ужесточения условий кредитования, сокращение инвестиций в инфраструктурные проекты", - пишет Щукина в обзоре.

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