"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Microsoft с целью $420

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Microsoft Corp. с целью $420 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,24%, стоп-приказ: $395, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"30 января компания опубликовала отчетность, показав выручку на 1,44% выше ожиданий, а прибыль - на 5,73% выше ожиданий. Учитывая множество каналов роста по основным направлениям деятельности, аналитики некоторых западных инвестдомов ожидают двузначный рост доходов и EPS в ближайшем будущем", - отмечают в "Финаме".

"С технической точки зрения котировки движутся в восходящем тренде, произошел откат к локальному уровню. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $395 риск на портфель составит 0,2%", - указывают эксперты.

Microsoft Corp. - американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере программного обеспечения для различного рода вычислительной техники - персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего.

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