"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги X5 с целью 2800 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги X5 Retail Group с целью 2800 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: 2280 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент договорился о покупке бизнеса дистрибьютора "Форвард-Маркет" в Республике Башкортостан. В рамках сделки к Х5 переходят права собственности на распределительные центры площадью 28 тыс. кв. м и автопарк из 47 автомобилей", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена находится на сильном уровне поддержке. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2280 руб. риск на портфель составит 0,24%", - указывают эксперты "Финама".

X5 Retail Group - российская компания, управляющая продуктовыми торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик".

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