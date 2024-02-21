.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Россетей
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
21 февраля 2024 года 11:44
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Россетей
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены акций "Россетей" на фоне возможного отсутствия дивидендов до 2026 года, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала. "Объем инвестиций в модернизацию и строительство энергообъектов "Россетей" продолжает расти - инвестпрограмма компании в 2024 году составит 585 млрд руб. В 2023 году инвестпрограмма составила более 528 млрд руб. Считаем вероятным дальнейший рост инвестпрограммы и сохраняем осторожный взгляд на акции эмитента на фоне возможного отсутствия дивидендов до 2026 года", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РОССЕТИ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
21 февраля 2024 года 19:01
Индекс Мосбиржи может вырасти до 3400 пунктов к концу первого полугодия 2024г, пролагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Индекс Московской биржи на вечерних торгах в среду упал на 1,4% до 3163 пунктов, откатившись к значениям первой декады января 2024 года. Такое... читать дальше
.21 февраля 2024 года 18:26
"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену акций "Яндекса" до 4293 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста более 30% на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Седовой. "Акции российского IT-гиганта с начала года прибавили уже 30% и подобрались вплотную к нашему... читать дальше
.21 февраля 2024 года 18:02
"Мои Инвестиции" в целом подтверждают позитивную среднесрочную оценку акций "Мечела", сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала. "Эмитент в среду опубликовал финансовые и операционные результаты за 2П23 - добыча угля в 4К23 выросла на 4% кв/кв, между тем продажи концентрата коксующегося угля... читать дальше
.21 февраля 2024 года 17:40
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Applied Materials со $165 до $210 за штуку на фоне положительной оценки квартального отчета эмитента, сообщается в материале старшего аналитика инвестиционной компании Егора Толмачева. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была... читать дальше
.21 февраля 2024 года 17:19
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Walmart Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $168 за штуку, сообщается в материале аналитика Игната Иванова. "Даунсайд - 4%. Акции превысили целевую цену, но мы пока не видим причин для пересмотра таргета. Для расчета использовали оценку по... читать дальше
.21 февраля 2024 года 16:32
Новые прогнозы ЦБ РФ по ставке повышают конкурентоспособность облигаций с переменной ставкой купона (флоатеров), полагает руководитель направления анализа долговых рынков "Финама" Алексей Ковалев. "Одновременно с решением по ставке ЦБ обнародовал прогноз по ключевой ставке на 2024-2026 годы. Так,... читать дальше
.21 февраля 2024 года 16:03
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Palo Alto Networks на уровне "продавать" с целевой ценой $170 за штуку, сообщается в обзоре банка. "Как следует из представленных вчера после закрытия рынка результатов Palo Alto за второй квартал 2024 ф. г., выручка выросла на 19% г/г до... читать дальше
.21 февраля 2024 года 15:43
Ожидания дивидендов и IPO помогают акциям "МТС" идти против медвежьего рынка, отмечается в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой. "Акции "МТС" в лидерах роста в среду - очевидно, ждут намеков на итоговые дивиденды за 2023 год, а также IPO МТС-Банка этой весной. С технической точки... читать дальше
.21 февраля 2024 года 15:09
SberCIB Investment Research сохраняет текущую оценку акций ВТБ на уровне "покупать" с целевой ценой 0,037 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 58% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвестбанка. "ВТБ во вторник представил результаты за 4К23 по МСФО и провел телефонную... читать дальше
.21 февраля 2024 года 14:27
"Финам" назвал топ-10 дивидендных российских акций, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. В список вошли обыкновенные акции "ЛУКОЙЛа", "МТС", "Газпрома", "Совкомфлота", "Северстали", "Газпром нефти", "Татнефти" (ао и ап), а также "префы" "Транснефти", "Сургутнефтегаза" и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.