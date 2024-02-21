Котировки ОФЗ продолжат дрейфовать вблизи текущих уровней в ближайшие 2-3 месяца - ПСБ

Котировки ОФЗ продолжат дрейфовать вблизи текущих уровней в ближайшие 2-3 месяца, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Котировки ОФЗ во вторник перешли к консолидации - доходности изменились разнонаправленно в пределе 2-3 б.п. Минфин в среду проведет аукционы с уже стандартным набором бумаг - инвесторам будет предложен 10-летний выпуск без лимита и 2,5-летний выпуск с лимитом 10 млрд руб. Последние аукционы стабильно проходили со спросом более 100 млрд руб., что может являться индикатором настроений инвесторов на рынке госбумаг".

Эксперт ожидает, что котировки классических госбумаг продолжат дрейфовать вблизи текущих уровней в ближайшие 2-3 месяца в отсутствие сигналов по снижению инфляции и ключевой ставки. Таким образом, корпоративные флоатеры пока по-прежнему остаются топ идеей на российском долговом рынке, делает вывод Грицкевич.

На вторичном рынке стратег банка рекомендует обратить внимание на выпуски МЕТАЛИН1P6, Газпнф3P7R, ВЭБP-37, АФБАНК1Р11, РСЭКСМБ2Р4, купоны которых привязаны к ключевой ставке или RUONIA с премией 110-250 б.п. Достаточно интересно выглядит сегодняшнее размещение выпуска Газпром нефть с ориентиром купона RUONIA + 150 б.п., полагает Грицкевич.

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