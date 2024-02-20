ПСБ подтверждает целевую цену акций ВТБ на уровне 3,5 коп

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает целевую цену акций ВТБ на уровне 3,5 копейки за штуку, сообщается в комментарии аналитика банка Дмитрия Грицкевича.

"Прибыль ВТБ за прошлый год соответствует ранее озвученным прогнозам менеджмента. Банк практически полностью восстановил большинство операционных показателей до докризисного уровня 2021 года. Считаем, что ВТБ достаточно успешно восстанавливает утраченные позиции. В 2024 году ориентируемся на прибыль в 300-400 млрд руб. Основной риск - высокие ставки, которые давят на процентную маржу банка. Возврат к дивидендам банк планирует не ранее 2026 года. Сохраняем целевую цену акции ВТБ 3,5 копейки, но можем пересмотреть её вниз по вышеуказанным причинам и отдалённым перспективам по дивидендам", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.