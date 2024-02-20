ВТБ вряд ли выплатит дивиденды по итогам 2024г - Freedom Finance Global

ВТБ по итогам 2023 года дивидендов не выплатит, и вряд ли они будут возможны даже по итогам 2024 года, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Банк ВТБ, согласно вышедшей сегодня финансовой отчётности по МСФО сократил чистую прибыль в 4 квартале 2023 года по сравнению с 3 кварталом на 35% до 56 млрд руб., а по итогам всего 2023 года совокупная чистая прибыль банка составила 432,2 млрд руб., - констатирует эксперт. - По итогам 2023 года ВТБ получил исторически рекордную чистую прибыль, хотя этот показатель немного разошёлся в худшую сторону с прогнозом консенсуса аналитиков, ожидавших чистую прибыль банка за прошлый год в размере свыше 434 млрд руб.".

Несмотря на некоторое ухудшение финансовых показателей в 4 квартале 2023 года по сравнению с 3 кварталом, что, на взгляд Мильчаковой, связано, в том числе, с очень высоким уровнем ключевой ставки ЦБ РФ, ВТБ в 2023 году показал сильные операционные результаты, включая рост активов на 4,2% до 24,38 трлн руб., рост клиентских средств на 7,2% до 18,55 трлн руб., рост выданных кредитов физлицам на 4,7% и юридическим лицам - на 4,4%, отмечается в комментарии.

"Несмотря на рекордно высокую чистую прибыль, ВТБ по итогам 2023 года дивидендов не выплатит, и вряд ли они будут возможны даже по итогам 2024 года, но, тем не менее, лидирующие позиции банка на многих сегментах банковских сервисов в будущем могут обеспечить ему намного более сильные финансовые результаты", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

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